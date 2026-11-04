Gustavo Gil asumió como secretario general de la CTA Quilmes

El dirigente gremial Gustavo Gil se impuso este martes en los comicios sindicales de la regional mediante la obtención de más del noventa por ciento de los votos con la Lista 10 en los distritos de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela.

La flamante conducción ejecutiva de la central obrera regional se completó con la designación de Fabiana Pérez Valdez, referente de SUTEBA, quien asumió el cargo de secretaria adjunta, mientras que el dirigente Hernán Gianoli completó la mesa directiva.

La conformación de la nueva dirección regional consolidó la alianza estratégica entre los sectores docentes y los gremios judiciales junto con los trabajadores de la administración pública de la región sur del conurbano bonaerense.

La estructura de la CTA de los Trabajadores en Quilmes quedó formalmente constituida con Gustavo Gil como secretario general por la Asociación Judicial Bonaerense, secundado por Fabiana Pérez Valdez en la secretaría adjunta y Hernán Gianoli en la comisión directiva regional.

El resultado electoral representó una fuerte ratificación política del espacio sindical que nuclea a los distintos gremios estatales y continuará al frente de la representación de los trabajadores tras el masivo respaldo obtenido en las urnas.