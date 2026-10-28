Habló la madre del bebé que falleció por el impacto de la palta

La madre del bebé de doce días fallecido, Giuliana Gómez, responsabilizó públicamente este domingo a la Municipalidad de Quilmes por la falta de respuestas ante los reiterados pedidos de poda presentados desde el año 2025 en el Jardín de Infantes N° 949, luego de que un fruto cayera desde una altura de diez metros y le provocara fracturas de cráneo fatales en la puerta del establecimiento escolar situado sobre la calle Conesa.

El trágico episodio ocurrió el pasado jueves al mediodía cuando Giuliana acababa de dejar a su hijo del medio, de cinco años, en la institución educativa. Con su bebé de doce días en brazos, la mujer aprovechó para presentarlo ante las otras madres mientras esperaba un vehículo de traslado.

Una testigo presencial relató los dramáticos momentos posteriores al impacto: “Lucas no tenía sangre pero se retorció y empezó a llorar de repente. Ahí la mamá se dio cuenta de lo que había pasado y casi se desmaya. Le tuve que agarrar al bebé”. Inmediatamente, varias madres comenzaron a golpear desesperadamente las rejas del establecimiento, mientras otras llamaban al número de emergencias 911.

Ante la demora de veinte minutos de la ambulancia y la falta de equipamiento adecuado para asistir a un recién nacido, un familiar trasladó al menor de urgencia en un automóvil particular hacia el Sanatorio de la Trinidad de Quilmes. Los médicos neurocirujanos constataron el cuadro de muerte cerebral tras una intervención quirúrgica compleja, y el domingo confirmaron el fallecimiento del niño.

Los allegados exhibieron documentación respaldatoria y expedientes oficiales con número de legajo 38329 que ingresaron a la Mesa de Entradas de la Municipalidad de Quilmes el 8 de agosto de 2025. El documento oficial detalla que los directivos del jardín solicitaron formalmente la extracción del árbol peligroso.

El tío del bebé manifestó su indignación ante los medios de comunicación: “Tenemos los expedientes del colegio pidiéndole el año pasado a la Municipalidad que corten el árbol. Después de que Lucas murió, lo cortaron a escondidas. Ya había habido un reclamo por un papá al que le cayó una palta y lo desmayó. A otros chicos les pasó cerca”.

Por su parte, la madre de la víctima fatal cuestionó duramente la falta de empatía y previsión de los funcionarios locales: “No vinieron a podar antes para evitar esto. Desde 2025 que están pidiendo que corten ese árbol. Estando en el colegio han caído paltas al ingreso y a la salida. Hemos hablado con los directivos por esto, y ahora el municipio lo único que hizo fue pasarme a una psicóloga que me preguntó cómo estaba mi hijo cuando ya estaba muerto. Nadie más me llamó. Van a tener que hacerse responsables”.

La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 9 de Quilmes caratuló la causa judicial bajo la figura de homicidio culposo. La fiscalía interviniente ordenó el secuestro de la historia clínica y las pericias correspondientes para determinar las responsabilidades penales de los funcionarios comunales involucrados en la desidia estatal.