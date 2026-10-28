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Quilmes-Hudson-Berazategui

Habrá una colecta solidaria de sangre en Mitre y Rivadavia

Por Redacción

El Servicio de Hemoterapia del Hospital Iriarte de Quilmes y el Instituto de Hemoterapia de la Provincia de Buenos Aires realizarán una colecta pública de sangre el miércoles 4 de noviembre, desde las 9 hasta las 12 horas, en el cruce de las calles Mitre y Rivadavia. Los organizadores instalarán un tráiler especial en dicha esquina para recibir a todos los vecinos voluntarios que deseen participar de la jornada solidaria.

La iniciativa forma parte de las actividades destinadas a promover la donación voluntaria de sangre durante el mes en curso. Las autoridades sanitarias recordaron que este recurso vital no se fabrica artificialmente, por lo cual la disponibilidad depende exclusivamente de la solidaridad de la comunidad para atender las urgencias del sistema de salud y las cirugías complejas.

El personal del hospital dispondrá además un puesto sanitario de enfermería en el lugar del evento. Los profesionales realizarán controles de presión arterial, mediciones de peso y talla, y brindarán asesoramiento integral sobre prevención y cuidado de la salud a los asistentes con el apoyo de promotores municipales.

Los interesados en colaborar deben cumplir una serie de condiciones básicas establecidas por los especialistas médicos. Los postulantes tienen que concurrir obligatoriamente con su documento nacional de identidad, tener entre 16 y 65 años de edad, pesar más de 50 kilogramos, mantener una correcta hidratación previa y gozar de un buen estado general de salud.

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