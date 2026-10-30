Hallan a un hombre muerto dentro de un auto en Solano

Personal de los Bomberos Voluntarios de Solano encontró a un hombre de 49 años sin vida en el interior de un automóvil el pasado jueves 29 de octubre, alrededor de las 19.30, en la intersección de las calles 891 y 826 de la localidad de San Francisco Solano, Quilmes, tras constatar la falta de signos vitales mediante una recorrida preventiva por la zona.

El hallazgo se produjo cuando los rescatistas observaron un vehículo marca Renault 9 de color rojo estacionado sobre la vía pública que tenía la llave colocada en el tambor de encendido. Los agentes visualizaron al conductor recostado en posición cúbito dorsal derecho dentro del habitáculo sin responder a los estímulos externos.

Un vecino alertó previamente a las autoridades que el rodado permanecía detenido en el mismo sitio desde aproximadamente las 13 horas. El testigo relató que el ocupante del automóvil omitió responder a los reiterados llamados de los residentes del lugar, lo cual motivó la sospecha sobre una posible urgencia médica.

Los bomberos convocaron de manera inmediata al personal del SAME y a los efectivos policiales tras verificar la gravedad del episodio. Los policías identificaron a la víctima fatal como Cristian Ruiz, un ciudadano argentino de 49 años de edad.

La Unidad Funcional de Instrucción N° 3 del Departamento Judicial Quilmes caratuló oficialmente el expediente penal como averiguación de causales de muerte. La fiscalía interviniente ordenó las pericias médico-legales correspondientes para determinar los motivos precisos del deceso.