Hallan a un niño solo en la calle y la policía lo devuelve con su familia

Los vecinos del partido bonaerense de Quilmes encontraron a un niño solo caminando por la vía pública en la intersección de las calles Del Campo y Craviotto durante este miércoles. Los residentes locales buscaron a los familiares del menor por la zona sin obtener resultados positivos y decidieron trasladarlo hacia la sede policial para resguardar su integridad física. Las autoridades intervinieron de inmediato en el caso y lograron dar con el paradero de los padres, quienes se presentaron en la dependencia para reencontrarse con el chico.

Los lugareños advirtieron la presencia del menor de edad deambulando sin compañía en las inmediaciones de Del Campo y Craviotto, motivo por el cual alertaron a los frentistas de la cuadra. Ante la falta de respuestas en las inmediaciones, los vecinos condujeron al niño hasta la comisaría novena de Quilmes para asegurar su cuidado y protección.

El personal de la dependencia policial recibió al menor y activó los protocolos correspondientes de búsqueda mientras los efectivos iniciaron el relevamiento de las cámaras de seguridad instaladas en la zona del hallazgo. Los padres del niño acudieron a la seccional tras enterarse de la situación y completaron los trámites necesarios para recibirlo. Finalmente, las autoridades confirmaron que el menor ya se encuentra reunido con su familia san y salvo.