Un operativo policial realizado en la zona de La Cañada permitió detener a dos hombres acusados de integrar una estructura dedicada a la comercialización de estupefacientes. La investigación derivó en cuatro allanamientos simultáneos en distintos domicilios de Quilmes Oeste, donde los efectivos hallaron drogas, elementos de fraccionamiento y armas de fuego.

Los procedimientos estuvieron a cargo de efectivos de la Delegación Quilmes de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas. Los investigadores reunieron pruebas previas sobre presuntos puntos de almacenamiento y distribución de sustancias en distintas viviendas del barrio.

Durante los registros, los policías encontraron más de 200 gramos de cocaína distribuidos en distintos envoltorios, más de 20 gramos de marihuana y una planta de cannabis. Los agentes también secuestraron dos balanzas de precisión que los sospechosos utilizaban para pesar y preparar las dosis destinadas a la venta, según la investigación.

El armamento hallado en las propiedades constituyó uno de los principales resultados del operativo. Los uniformados incautaron una pistola calibre .45 y un revólver calibre .38, ambos con sus numeraciones adulteradas o suprimidas.

La Policía también secuestró dos cargadores, 31 municiones calibre .45 y otros 46 proyectiles calibre .38. El procedimiento además permitió retirar de circulación dos teléfonos celulares y dos equipos de comunicación tipo handy.

Los allanamientos concluyeron con la detención de dos hombres de 28 y 32 años, quienes figuran como los principales investigados en la causa.

La Unidad Funcional de Instrucción N° 20 del Departamento Judicial de Quilmes, especializada en narcotráfico, encabeza la investigación con intervención del Juzgado de Garantías N° 2.

La Fiscalía avaló los procedimientos y ordenó que ambos acusados continúen detenidos por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, según lo previsto en la Ley 23.737. Los dos imputados deberán comparecer ante la Justicia para prestar declaración.