El vecino quilmeño Mauro Fodor apareció sin vida en la localidad de Plátanos, partido de Berazategui, luego de una intensa búsqueda que comenzó el martes 17 de noviembre tras perderse contacto con él al mediodía y tras una campaña de difusión en redes sociales.

La intensa búsqueda de Mauro Fodor tuvo el peor desenlace posible para su entorno. El hombre, cuyo paradero resultaba desconocido desde el martes 17 de noviembre, apareció sin vida en la localidad de Plátanos, ubicada en el vecino partido de Berazategui.

La desaparición del vecino de Quilmes provocó una gran preocupación entre sus familiares, amigos y allegados. Esas personas difundieron su fotografía en las redes sociales y pidieron la colaboración de toda la comunidad para reunir datos que permitieran ubicarlo.

Las publicaciones con su imagen y un número telefónico de contacto circularon con fuerza desde el momento en que se perdió comunicación con él, cerca de las 12 del mediodía del martes. Quienes impulsaron el pedido buscaron recibir cualquier información útil sobre su paradero.

La intensa búsqueda concluyó finalmente con la confirmación de su fallecimiento. La noticia generó un profundo dolor entre los familiares, allegados y vecinos que acompañaron la difusión del reclamo para localizarlo.