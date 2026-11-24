El Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Quilmes realizará hoy martes la última sesión ordinaria del año en el recinto municipal mediante el tratamiento de un temario legislativo que incluye el futuro de la plaza José Pardo en Bernal.

Un expediente vinculado con el destino de la plaza José Pardo de Bernal ingresa al recinto en medio de la preocupación por una posible venta del espacio verde ubicado en Belgrano 450, cerca de la esquina de 25 de Mayo, que las autoridades de la Biblioteca Popular Mariano Moreno evaluarían enajenar para financiar su funcionamiento.

El expediente presenta un pedido de factibilidad para destinar el predio a un uso comercial a nombre de Marcos Rutigliano. Esta iniciativa recién ingresa al Concejo Deliberante y todavía deberá recorrer el tratamiento legislativo correspondiente.

Una eventual modificación de la zonificación podría alterar el futuro del espacio verde. Las autoridades de la Biblioteca Mariano Moreno afirman que buscan evitar la venta de la plaza y conservar el predio como patrimonio y espacio comunitario.

El debate trasciende lo meramente administrativo porque el análisis de la factibilidad plantea dudas sobre el destino final de un espacio verde de Bernal.

Durante la misma sesión también ingresan al Concejo Deliberante las solicitudes de licencia de la intendenta Mayra Mendoza y de los secretarios Roberto Gaudio, Cecilia Soler, Evangelina Ramírez, Sebastián García y Nicolás Mellino.

El análisis de estas licencias integra los asuntos administrativos del orden del día de la jornada.

Los concejales también evaluarán la aprobación de las prórrogas de las declaraciones de emergencia en diversas áreas de la gestión municipal.

El cuerpo deliberativo proyecta extender las emergencias en Seguridad Pública, Hídrica, Alimentaria, Infraestructura, Eléctrica, Sanitaria, Ambiental y Servicios Públicos.

El Municipio sostiene vigentes estas herramientas administrativas desde hace varios años y los ediles aprobarán nuevamente su continuidad.

El Concejo Deliberante también convalidará modificaciones viales en varias calles de Bernal, entre ellas Carlos Gardel entre Avenida Caseros y Andrade y Paz entre Caseros y Carabelas. En Quilmes Este, los ediles modifican el sentido de circulación de la calle Alsina entre Roberto Morguen y Avenida Caseros.

La última sesión ordinaria de 2026 reúne así un expediente que puede disparar un debate sobre la plaza José Pardo, junto con los pedidos de licencia de funcionarios, la prórroga de las emergencias municipales y los cambios de tránsito en Bernal, aunque el calendario de 2026 continuará con sesiones extraordinarias.