El Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Quilmes cerró este martes su período de sesiones ordinarias de 2026 mediante una jornada legislativa en la que los ediles homenajearon a Nahuel Aguilar, aprobaron las licencias de Mayra Mendoza y cinco funcionarios y extendieron ocho emergencias en la sede del cuerpo local.

Los concejales dedicaron unas palabras en el inicio de la jornada a Nahuel Aguilar, el joven de treinta y dos años que falleció por las graves quemaduras sufridas durante la explosión en un local gastronómico durante los festejos por el 154° aniversario de Ezpeleta.

La presidenta del bloque oficialista, Karina Jara, expresó su solidaridad con la familia del joven y con las demás personas heridas y destacó la labor de los bomberos y del personal de salud. Diego Buffone, del PRO, y Leandro Goria, de La Libertad Avanza, también se pronunciaron al respecto.

La extensión de la licencia de la intendenta Mayra Mendoza, quien se desempeña como diputada provincial desde fines de 2025, figuró entre los expedientes aprobados. La medida también alcanzó a cinco integrantes del gabinete municipal: Roberto Gaudio, Cecilia Soler, Evangelina Ramírez, Sebastián García y Nicolás Mellino.

El cuerpo legislativo aprobó además la prórroga de las emergencias en materia de seguridad pública, infraestructura, servicios públicos, alimentación, salud, suministro eléctrico, ambiente y recursos hídricos. Sectores de la oposición cuestionaron la continuidad de estas herramientas vigentes desde hace varios años en el distrito.

Un convenio para que las empresas Lamadrid y Gallemar salden parte de sus deudas por tasas municipales mediante la entrega de cajas navideñas para los trabajadores de la Comuna formó parte de los proyectos aprobados. Modificaciones en la circulación vehicular de las calles Carlos Gardel y Paz, en Bernal, y Alsina, en Quilmes Este, también recibieron aprobación durante la jornada.

La actividad legislativa continuará con sesiones extraordinarias pese a la conclusión del período de sesiones ordinarias. El cuerpo tratará en esos encuentros el Presupuesto Municipal 2027 y el aumento de las tasas municipales.