Heroica policía salva la vida de un recién nacido que no respiraba

Una oficial del Comando de Patrullas de Quilmes realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar a un bebé recién nacido que no reaccionaba tras un parto domiciliario ocurrido este miércoles por la mañana en el barrio de Quilmes Oeste. La rápida intervención de la uniformada permitió estabilizar al pequeño en el lugar, cortar el cordón umbilical y trasladarlo con vida hacia la Unidad de Pronta Atención N° 17.

El dramático episodio ocurrió a las 7:30 de la mañana en una finca situada en las inmediaciones de las calles 395 y Tucumán. Los efectivos policiales acudieron al domicilio de urgencia tras recibir un llamado de alerta sobre una mujer que acababa de dar a luz sin asistencia médica previa.

Los agentes ingresaron a la propiedad y se encontraron con una escena desesperante porque el neonato no presentaba signos de reacción. La oficial tomó al bebé de inmediato y aplicó técnicas profesionales de primeros auxilios para estimular sus vías respiratorias.

Las maniobras de reanimación dieron resultado positivo tras varios segundos de extrema tensión. La efectiva completó la asistencia inicial mediante el corte y la ligadura del cordón umbilical en el escenario del parto.

Los patrulleros trasladaron de inmediato al recién nacido junto a su madre hacia el centro de salud de la zona. Los médicos de la Unidad de Pronta Atención N° 17 recibieron al pequeño con signos vitales estables y dispusieron su internación para los controles de rigor.