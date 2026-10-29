Hijo pirómano habría provocado incendio que mató a su madre en Ezpeleta

Una mujer de entre 45 y 50 años murió este martes en el interior de su departamento ubicado en la intersección de las calles 401 bis y 445 bis en la localidad de Ezpeleta, Quilmes, tras un incendio presuntamente provocado de manera intencional por su propio hijo. Los bomberos voluntarios encontraron el cuerpo sin vida durante las tareas de extinción y remoción de escombros en una de las habitaciones del inmueble.

El trágico episodio obligó a los equipos de emergencia a realizar la evacuación total de los vecinos en todos los pisos del edificio. Las llamas destruyeron gran parte de la propiedad mientras los habitantes de la zona escuchaban los desesperados gritos de auxilio de la víctima desde una de las ventanas, sin que nadie pudiera rescatarla a tiempo por la intensidad del fuego.

Los vecinos del lugar, que debieron evacuar sus departamentos, expresaron su profunda indignación ante las cámaras y los cronistas al asegurar que presentaron denuncias formales durante más de quince años ante las autoridades municipales, policiales y judiciales. Las familias de la zona reclamaron por la inacción estatal ante los reiterados episodios violentos protagonizados por el joven acusado del crimen.

Los testimonios recabados en la escena confirmaron que el mismo departamento ya había sufrido un incendio previo provocado por el mismo sospechoso. En esta segunda ocasión, el fuego alcanzó consecuencias fatales y segó la vida de la madre del presunto autor.