Hombre armado golpeó a cliente de un kiosco y disparó para amedrentar a testigos

Un delincuente identificado como José atacó a golpes a un joven y disparó un arma de fuego para amenazar a los testigos frente a un kiosco en la ciudad de Berazategui durante la madrugada del domingo. El agresor inició una discusión sin motivo contra los clientes presentes sobre la avenida Fangio alrededor de las 5:30 horas. El violento episodio culminó cuando el atacante efectuó una detonación hacia el suelo para amedrentar a las personas que intentaron frenar su avance antes de darse a la fuga.

El hecho comenzó cuando un grupo compuesto por tres hombres y dos mujeres arribó al comercio a bordo de un automóvil Fiat Duna de color gris. El agresor descendió del vehículo y comenzó a hostigar a los presentes, concentrando sus agresiones verbales en un motociclista que se encontraba en el lugar.

La secuencia escaló en violencia cuando la patota intentó retirarse del establecimiento. El agresor notó la mirada del motociclista, regresó sobre sus pasos y le propinó un golpe de puño en el rostro. El sujeto extrajo un arma de fuego de entre sus prendas y amenazó a los jóvenes que presenciaban la escena. Un testigo encaró al agresor para detener la violencia y el delincuente percutió un disparo hacia el asfalto para obligar la retirada de las personas.

Las mujeres presentes intentaron calmar la situación en medio del nerviosismo generalizado. La encargada del comercio abrió la reja metálica del local para brindar refugio a dos jóvenes. Una de las acompañantes del agresor le gritó desde el vehículo para que abandonara la agresión y exigió al conductor que la llevara de vuelta a su domicilio.

Un testigo del hecho identificado como Ezequiel dialogó con los medios y aportó detalles sobre el historial del agresor. El vecino declaró que el atacante estuvo encarcelado recientemente, cuenta con antecedentes por violencia y acosa de forma permanente a una expareja. Los residentes de la zona exigieron la inmediata detención del sujeto ante el temor de una nueva agresión armada.

El grupo de atacantes abordó el automóvil Fiat Duna tras el disparo y escapó del lugar a toda velocidad. Las cámaras de seguridad del establecimiento registraron la secuencia completa de la agresión y el material quedó a disposición de la justicia. La policía local desplegó un operativo de búsqueda en la zona para dar con el paradero del sospechoso y determinar las responsabilidades correspondientes.