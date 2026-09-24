Hombre desató la locura a tiros desde una camioneta de lujo en Quilmes

El personal del Comando de Patrullas de Quilmes aprehendió a un hombre de 49 años tras un operativo desplegado en la intersección de la avenida Florencio Varela y la colectora de la autopista Buenos Aires-La Plata, en Ezpeleta, durante las últimas horas del miércoles. Los agentes interceptaron al sospechoso mediante un rápido procedimiento luego de recibir múltiples llamados de vecinos al sistema de emergencias 911 por detonaciones de arma de fuego. El sujeto circulaba a bordo de una camioneta Dodge RAM de color negro y portaba una pistola calibre 9 milímetros con su respectivo cargador completo.

Las llamadas de alerta notificaron la presencia de un vehículo desde cuyo interior se realizaban disparos en la vía pública. Las patrullas acudieron de inmediato a la zona indicada para rastrear al rodado. Los efectivos policiales localizaron la camioneta de gran porte en las inmediaciones del cruce mencionado y procedieron a cortar su marcha.

Los uniformados obligaron al conductor a descender del habitáculo para concretar la identificación formal. Los agentes realizaron una requisa corporal preventiva sobre el individuo y hallaron la pistola marca Bersa ocultada entre sus prendas de vestir. El arma contenía el cargador colocado con 12 cartuchos intactos del mismo calibre en su interior.

El imputado exhibió la documentación del armamento y presentó la credencial de legítimo usuario vigente ante el personal actuante. Los oficiales incautaron la pistola, las municiones y el vehículo Pick Up para trasladar todo el material a la Comisaría Quilmes 6ª de Ezpeleta.

La Unidad Funcional de Instrucción N° 6 del Departamento Judicial de Quilmes tomó intervención en la causa. La fiscalía de turno convalidó el procedimiento policial y ordenó la aprehensión formal del sospechoso. Las autoridades judiciales dispusieron el secuestro preventivo de todos los elementos decomisados y fijaron la fecha para la declaración indagatoria del detenido en sede tribunalicia.