Hombre detenido por andar con una mochila con drogas y un arma

Efectivos de la Fuerza Barrial de Aproximación detuvieron a un hombre de 40 años en la intersección de las calles Mozart y Castelli durante las últimas horas en Quilmes. Los agentes policiales interceptaron al sospechoso en la vía pública mediante un operativo de prevención rutinario mientras el sujeto trasladaba una pistola cargada y cientos de dosis de drogas. Los uniformados persiguieron a pie al individuo tras una breve tentativa de fuga y procedieron a su aprehensión inmediata.

El procedimiento comenzó cuando las patrullas pertenecientes a la jurisdicción de la Comisaría Quilmes Primera realizaban recorridas preventivas por la zona. El transeúnte observó la presencia de los móviles oficiales y emprendió la huida a la carrera. Los policías reaccionaron con rapidez, cerraron el paso del sospechoso y lograron reducirlo a los pocos metros.

Los miembros de la fuerza de seguridad convocaron a un testigo al lugar del procedimiento antes de iniciar la inspección de los elementos. Los efectivos revisaron las pertenencias del detenido y hallaron una pistola calibre .45 mm marca Colt en el interior de su bolso. El arma de fuego contaba con una bala alojada en la recámara y catorce cartuchos intactos dentro del cargador.

Los agentes incautaron también una bolsa de plástico con 300 envoltorios de sustancia blanca y una abultada suma de dinero en efectivo fraccionada en billetes de distinto valor. El personal especializado trasladó al acusado y los elementos secuestrados hasta la sede policial correspondiente.

Los peritos de la fuerza realizaron las pruebas químicas sobre los envoltorios incautados en el operativo. Los estudios toxicológicos confirmaron que el cargamento contenía un total de 64,1 gramos de cocaína de máxima pureza.

La Justicia resolvió la situación procesal del imputado con la intervención de dos organismos judiciales del Departamento Judicial de Quilmes. La Unidad Funcional de Instrucción Número 20 inició un expediente penal bajo la carátula de tenencia simple de estupefacientes. Por su parte, la Unidad Funcional de Instrucción Número 06 ordenó la aprehensión formal del detenido por portación ilegal de arma de guerra. El acusado permanece alojado en los calabozos a la espera de su declaración indagatoria.