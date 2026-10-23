Hombre murió de paro cardíaco en el estacionamiento de hipermercado en Quilmes oeste

Una enfermera y profesionales médicos intentaron salvarle la vida a un hombre en el estacionamiento del hipermercado Carrefour ubicado sobre la avenida La Plata en Quilmes Oeste este viernes por la mañana mediante maniobras de reanimación cardiopulmonar tras sufrir una descompensación cardíaca repentina que provocó su fallecimiento en el lugar.

La víctima se desvaneció de manera imprevista en el sector de vehículos del establecimiento comercial durante las primeras horas de esta jornada de viernes, lo que motivó una rápida asistencia por parte de una enfermera presente en la escena. La profesional inició las tareas de primeros auxilios de inmediato y solicitó la presencia de los servicios de emergencia sanitarios.

Varias ambulancias del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) arribaron al lugar minutos más tarde para continuar con las maniobras avanzadas de reanimación cardiopulmonar (RCP). Sin embargo, los médicos no lograron revertir el cuadro crítico y confirmaron el deceso de la persona en el mismo espacio exterior del supermercado quilmeño.

La Policía Científica se hizo presente en la escena poco después del trágico desenlace para desarrollar las pericias correspondientes en el estacionamiento. El operativo policial y médico generó momentos de profunda angustia y conmoción entre los clientes y los trabajadores que presenciaron el desarrollo de los hechos en el conocido centro de compras.