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Horacio Lavandera brindará un concierto en el colegio Alemán de Quilmes

Por Redacción

El reconocido pianista argentino Horacio Lavandera brindará un concierto especial el sábado 3 de octubre a las 20 en el Colegio Alemán "Eduardo L. Holmberg" de Quilmes. El musico concretará su cuarta presentación en la institución de la calle Sarmiento 679 mediante un espectáculo que incluirá la participación de otros elencos locales. La velada musical convocará a vecinos de la región con entradas generales a un valor de 20 mil pesos y acceso gratuito para los menores de 12 años.

El destacado intérprete construyó una carrera de prestigio internacional a lo largo de su trayectoria. Lavandera conquistó importantes escenarios de América, Europa y Japón a través de recitales solistas e intervenciones junto a famosas orquestas.

El músico alcanzó la consagración internacional a los 16 años durante el año 2001. El pianista ganó el III Concurso Internacional de Piano Umberto Micheli en el emblemático Teatro alla Scala de Milán. La Orquesta Filarmónica della Scala le otorgó además el reconocimiento como "Mejor Intérprete de Piano y Orquesta".

La prensa internacional y grandes referentes de la música elogiaron su talento y sensibilidad interpretativa a través de los años. El famoso compositor Karlheinz Stockhausen expresó su admiración hacia el artista con la frase "Tu talento es dado por Dios".

La jornada cultural contará con la participación especial de Lumière Quinteto en el escenario. El Coro de Niños del Colegio Alemán también sumará su voz durante el evento para completar la propuesta artística de la noche.

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