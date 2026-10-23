Húmedo e inestable en Quilmes y Berazategui

Este viernes en Quilmes, Berazategui, Hudson y alrededores se mantiene húmedo e inestable. El SMN indicó que se esperan lloviznas durante la mañana y que las temperaturas oscilarán entre los 16 y los 24 grados.

Para el sábado se prevén lloviznas durante toda la jornada. La temperatura mínima será de 12 y la máxima de 19 grados, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

El domingo las temperaturas irán de los 12 a los 17 grados, con chaparrones y viento del sudeste.

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