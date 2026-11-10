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Quilmes-Hudson-Berazategui

Huyó despavorido al ver al patrullero y terminó preso

Un joven de 21 años intentó fugar a pie este martes tras notar la presencia policial en San Francisco Solano, pero los agentes del Grupo Táctico Operativo lo interceptaron y le secuestraron una réplica de arma.

Por Redacción

Un joven de 21 años fue detenido en San Francisco Solano por el personal del Grupo Táctico Operativo de la Comisaría 4ª tras intentar escapar a pie al advertir la presencia de un móvil policial durante las tareas de prevención realizadas en la intersección de Camino General Belgrano y calle 826.

Los efectivos policiales observaron a un transeúnte que adoptó una actitud sospechosa al notar la patrulla. El sujeto se llevó las manos hacia la cintura e inició una veloz huida a pie por las calles de la zona.

Los agentes iniciaron una persecución pedestre y lograron interceptar al sospechoso a pocos metros del lugar. El personal de seguridad realizó un palpado preventivo y encontró una réplica de una pistola de plástico de color negro oculta entre sus prendas.

Las autoridades policiales procedieron al secuestro inmediato del elemento incautado y trasladaron al imputado hacia la dependencia de la Comisaría Quilmes 4ª. La Justicia notificó los detalles del procedimiento a la Unidad Funcional de Instrucción N° 4 perteneciente al Departamento Judicial de Quilmes para continuar con las actuaciones legales correspondientes.

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