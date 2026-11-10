Huyó despavorido al ver al patrullero y terminó preso

Un joven de 21 años fue detenido en San Francisco Solano por el personal del Grupo Táctico Operativo de la Comisaría 4ª tras intentar escapar a pie al advertir la presencia de un móvil policial durante las tareas de prevención realizadas en la intersección de Camino General Belgrano y calle 826.

Los efectivos policiales observaron a un transeúnte que adoptó una actitud sospechosa al notar la patrulla. El sujeto se llevó las manos hacia la cintura e inició una veloz huida a pie por las calles de la zona.

Los agentes iniciaron una persecución pedestre y lograron interceptar al sospechoso a pocos metros del lugar. El personal de seguridad realizó un palpado preventivo y encontró una réplica de una pistola de plástico de color negro oculta entre sus prendas.

Las autoridades policiales procedieron al secuestro inmediato del elemento incautado y trasladaron al imputado hacia la dependencia de la Comisaría Quilmes 4ª. La Justicia notificó los detalles del procedimiento a la Unidad Funcional de Instrucción N° 4 perteneciente al Departamento Judicial de Quilmes para continuar con las actuaciones legales correspondientes.