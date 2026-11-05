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Quilmes-Hudson-Berazategui

Identifican a un joven de Bernal por el ataque a Travestis en Palermo

Por Redacción

El fiscal judicial de la Ciudad de Buenos Aires investiga intensamente a un joven oriundo de la localidad de Bernal y a una agrupación de ciclistas de Quilmes mediante el análisis de las cámaras de seguridad y las redes sociales tras la violenta agresión cometida contra un grupo de mujeres trans en los Bosques de Palermo durante la madrugada del lunes 2 de noviembre de 2026.

La investigación penal se originó a partir de las graves denuncias públicas presentadas por la referente de la comunidad LGBT, Gabriela Ivy, quien identificó a un sospechoso residente en el partido de Quilmes y vinculó los hechos con una convocatoria masiva denominada "Nocturna de Halloween". La fiscal Andrea Scanga, titular de la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 13, caratuló la causa judicial bajo el delito de lesiones agravadas por odio a la identidad de género.

Los agresores persiguieron, insultaron y golpearon brutalmente a las víctimas con palos, piedras y conos de tránsito en la intersección de la avenida de los Ombúes y Andrés Bello. Los propios atacantes filmaron las secuencias violentas y difundieron las imágenes en las plataformas digitales, lo que permitió registrar las lesiones de consideración sufridas por al menos seis mujeres trans que trabajaban en la zona porteña.

Los responsables de la agrupación de ciclistas quilmeña "Quilmes Al Grau" publicaron comunicados oficiales en sus cuentas de Instagram para desvincularse categóricamente de las agresiones físicas. Los organizadores argumentaron que el recorrido autorizado de la bicicleteada contemplaba transitar exclusivamente por el Obelisco, Recoleta, el Planetario y Núñez, y aclararon que un grupo heterogéneo de participantes se separó de la caravana principal para concretar los ataques de manera independiente.

Los referentes del deporte urbano expresaron públicamente sus disculpas institucionales hacia la comunidad trans y LGBT, al tiempo que repudiaron el accionar de los individuos que desviaron el trayecto original. La titular de la fiscalía especializada continúa con las diligencias procesales orientadas a identificar a todos los partícipes materiales del hecho y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

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