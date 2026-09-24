Inauguran Casa de Abrigo Temporal para Infancias y Adolescencias

La diputada provincial Mayra Mendoza y la intendenta interina Eva Mieri inauguraron este miércoles la Casa de Abrigo Temporal para Infancias y Adolescencias Amanda Allen en Quilmes Oeste. Las autoridades locales concretaron la apertura del nuevo centro mediante el uso exclusivo de fondos municipales para brindar alojamiento transitorio a menores en situación de vulnerabilidad. La puesta en marcha de este espacio busca garantizar la contención integral y el resguardo de los derechos de niños y adolescentes que atraviesan contextos de emergencia social.

El nuevo dispositivo representa la primera institución de gestión municipal orientada a brindar protección y asistencia a los sectores vulnerables. La Casa de Abrigo cuenta con 12 plazas de alojamiento destinadas a niños y adolescentes con edades comprendidas entre los 6 y los 16 años. Un equipo interdisciplinario integrado por profesionales brindará atención permanente en las instalaciones para coordinar los procesos de restitución de derechos.

La diputada provincial Mayra Mendoza remarcó la importancia de fortalecer las políticas públicas en el actual contexto económico. La legisladora cuestionó la postura de bajar la edad de imputabilidad y defendió la creación de espacios de contención frente a la reducción de recursos provenientes de los niveles estatal e institucional. Mendoza remarcó la necesidad de proteger las obras locales para defender el bienestar general de la comunidad.

La intendenta interina Eva Mieri expresó su satisfacción por la concreción de este proyecto enmarcado dentro del Plan Bianual del distrito. Mieri destacó la urgencia de acompañar a las infancias durante los momentos de mayor complejidad social e institucional. La secretaria de Niñez y Desarrollo Social Florencia Di Tullio coincidió en la relevancia de generar alternativas municipales ante las dificultades presupuestarias que impactan en los organismos del área.

Las estadísticas del Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos respaldan la urgencia de este proyecto. El organismo adoptó 310 medidas de abrigo y atendió a 3.649 menores durante el período 2025. Los registros del Sistema Único de Registro de la Provincia de Buenos Aires contabilizan 242 medidas de abrigo y la asistencia a 3.068 niños y adolescentes entre enero y agosto del año 2026.

La fecha del evento coincidió con las conmemoraciones por los 71 años de la disolución de la Fundación Eva Perón y la cercanía del Día Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescencias del 27 de septiembre. La denominación Amanda Allen rinde homenaje a una enfermera de la asistencia social que perdió la vida en 1949 al regresar de una misión humanitaria en Ecuador.

La ceremonia contó con la participación de diversos actores de la comunidad local. El jefe de Gabinete Municipal Joaquín Desmery asistió junto a secretarios, concejales y representantes del Consejo Local de Niñez. Integrantes del Poder Judicial, miembros de Cáritas, referentes de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y vecinos de la zona también estuvieron presentes en el acto inaugural.