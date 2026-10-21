Inauguraron el primer parque solar de AUBASA en Berazategui

Las autoridades provinciales y municipales inauguraron el primer Parque Solar de Autopistas de Buenos Aires SA en la localidad de Berazategui durante este martes 21 de octubre de 2026, mediante la puesta en marcha de un sistema de paneles fotovoltaicos orientados a promover la transición energética.

El proyecto constituye el primer paso del Plan Integral de Sustentabilidad de la empresa para incorporar fuentes renovables. En representación del intendente municipal Carlos Balor, asistieron los secretarios de Servicios Públicos, Sergio Faccenda, y de Economía, Santiago Castagno, acompañados por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, Gabriel Katopodis.

El predio cuenta con 160 paneles solares bifaciales que poseen una potencia instalada superior a los 99 kilovatios pico. Los equipos quedaron distribuidos en dos hileras de aproximadamente 90 metros de longitud cada una, con el fin de abastecer de energía al Centro de Operaciones del Polo Hudson y a la estación de peaje.

Tras recorrer las instalaciones, el ministro Gabriel Katopodis afirmó que el dispositivo aporta mayor energía sustentable y permite que el 50% del financiamiento de la estación de peaje de Hudson se concrete desde el parque. El funcionario destacó además que esta iniciativa representa el camino correcto para el cuidado del ambiente por parte del Estado y de la sociedad.

Por su parte, el presidente de AUBASA, José Arteaga, señaló que la obra demuestra un gran desafío ante la realidad del país para revalorizar el rol del Estado y destacar la labor conjunta de los trabajadores. En la misma línea, el gerente de Sustentabilidad, Sergio Federovisky, valoró la puesta en marcha del proyecto como un avance fundamental dentro del Plan de Adaptación al cambio climático.

Finalmente, el ministro Gabriel Katopodis accionó el disyuntor del tablero general y concretó de este modo el inicio formal del funcionamiento del nuevo Parque Solar en el territorio bonaerense.