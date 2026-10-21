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Quilmes-Hudson-Berazategui

Inició la construcción del nuevo edificio del Jardín Municipal Nº 2

Por Redacción

La intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, inició la construcción del nuevo edificio del Jardín Municipal Nº 2 en San Francisco Solano durante este martes mediante el uso de fondos 100 comunales.

La Comuna financia totalmente esta infraestructura con recursos propios para reemplazar el inmueble alquilado que presenta filtraciones y falta de gas natural. La obra se desarrolla en el predio ubicado en la avenida Ferrocarril Provincial y la calle 848 con una superficie total de 755 metros cuadrados.

La secretaria de Educación y Culturas, Evangelina Ramírez, acompañó a la mandataria comunal en el acto oficial junto con la directora de la institución, Claudia Vielma. La comunidad educativa celebró el inicio de los trabajos tras años de espera en instalaciones provisorias que limitaban el desarrollo pedagógico de los noventa y tres alumnos matriculados.

El proyecto edilicio contempla cuatro aulas modernas, un salón de usos múltiples, una biblioteca, un área de lectura, una cocina y patios internos con accesibilidad total. Las autoridades municipales remarcaron que esta obra jerarquiza la educación pública local y responde a una demanda histórica de las familias del distrito.

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