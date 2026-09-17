Investigaban un crimen familiar y hallaron un búnker de droga en Quilmes

La Policía de la Provincia de Buenos Aires ejecutó dos allanamientos en el barrio La Matera de Quilmes durante las últimas horas mediante el despliegue del Grupo Halcón y la Comisaría 4ª. Las fuerzas de seguridad buscaron al principal sospechoso del homicidio de Nazareno Juan Domingo Quiñones, un hombre de 35 años que cayó aprehendido con cocaína y un revólver. El imputado por el asesinato cometido el pasado 5 de septiembre en San Francisco Solano permanece prófugo de la justicia.

La investigación comenzó a partir del hallazgo del cuerpo sin vida de la víctima a la vera del Arroyo Las Piedras y la calle 822. El cadáver presentó múltiples heridas provocadas por disparos de arma de fuego. La Unidad Funcional de Instrucción N°4 del Departamento Judicial Quilmes tomó el caso desde el primer momento. Las tareas del Grupo Táctico Operativo establecieron que el presunto autor material del ataque es Néstor Ariel Quiñones, sobrino del fallecido.

El sospechoso no tiene un domicilio fijo y suele pernoctar en dos viviendas del barrio La Matera. El Juzgado de Garantías N°2 de Quilmes autorizó los registros de ambos inmuebles con esa información. El primer operativo ocurrió en una casa de la calle 811. Los efectivos ingresaron a la propiedad, pero no encontraron personas ni elementos de interés para la causa.

El segundo procedimiento se concretó en una finca del Pasaje 3. Los uniformados hallaron a una mujer junto a varios menores de edad dentro de la construcción. Un individuo sentado a la mesa intentó la fuga, pero los agentes del Grupo Halcón lo redujeron al instante. La Policía identificó al sujeto como Jonathan Eduardo Gasparini, de 35 años.

La requisa arrojó el secuestro de un revólver calibre .38 sin numeración visible con cuatro proyectiles intactos. Los agentes incautaron además un equipo de comunicación handy, una balanza de precisión, dinero en efectivo y 374 envoltorios con una sustancia blanca. El test de orientación confirmó la presencia de clorhidrato de cocaína con un peso total de 169,6 gramos.

La UFI N°4 dispuso la aprehensión de Gasparini por portación ilegal de arma de fuego. La UFI N°20 intervino en la causa por narcotráfico e imputó al detenido por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Las autoridades confirmaron que el aprehendido registra un pedido de detención activo desde el 3 de agosto de 2026. El Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Quilmes requirió su captura por una causa iniciada el 26 de enero de 2026, fecha en que la Comisaría 5ª lo atrapó con 635 dosis de cocaína.

Las fuerzas de seguridad mantienen los rastrillajes para dar con el paradero de Néstor Ariel Quiñones. El imputado continúa prófugo en el marco de la causa por el homicidio de su tío.