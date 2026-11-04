Invierten fondos propios en la emblemática escuela técnica

La intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, supervisó este martes la ejecución de los trabajos de recuperación edilicia en la Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 6 "Combate de San Lorenzo", situada en la avenida Calchaquí 1894 de la localidad de Quilmes Oeste, mediante la aplicación exclusiva de fondos comunales para preservar el patrimonio institucional.

La mandataria comunal recorrió las instalaciones del establecimiento junto a la secretaria de Educación y Culturas, Evangelina Ramírez, con el objetivo de constatar el desarrollo de las tareas de reparación y pintura exterior en la fachada del edificio histórico. Las funcionarias destacaron la importancia de sostener la inversión pública en la educación técnica frente al desfinanciamiento de las políticas educativas nacionales.

"Saben el esfuerzo que hacemos en esta obra, con fondos 100% municipales, para que ustedes lo puedan disfrutar. Es algo necesario, sabemos que la educación técnica le da herramientas a nuestros pibes para que puedan desarrollarse en el futuro", afirmó la intendenta interina ante la comunidad educativa reunida en el establecimiento escolar.

Por su parte, la secretaria Evangelina Ramírez remarcó que la intervención forma parte del plan integral de puesta en valor impulsado por la comuna para rescatar los edificios escolares del distrito que sufrieron el abandono estatal. La directora de la institución, Cristina Estévez, expresó la alegría compartida por docentes y directivos al recibir las mejoras edilicias tras años de deterioro.

Los estudiantes también manifestaron su satisfacción por la transformación de las instalaciones. Ornella Angeloff, alumna de sexto año de la especialidad de Maestro Mayor de Obras, señaló que la comunidad estudiantil observó el deterioro del edificio durante los últimos seis años y celebró el actual estado de las obras. A su vez, el estudiante de quinto año de Energías Renovables, Inti Correa, agradeció la concreción de los trabajos.

El establecimiento educativo, fundado en el año 1946, alberga una matrícula actual de 1.180 alumnos distribuidos en las tecnicaturas de Maestro Mayor de Obras, Electromecánica y Energías Renovables, siendo esta última orientación una propuesta única en todo el distrito de Quilmes.

La institución recibe además un respaldo financiero complementario a través del programa Quilmes Coopera. La escuela obtuvo recursos en 2025 para adquirir equipamiento pedagógico específico y recibió fondos en 2026 para consolidar un laboratorio técnico multidisciplinario destinado al desarrollo de proyectos didácticos.

Un total de 18 estudiantes que cursan el último año de la carrera de Maestro Mayor de Obras desarrollan prácticas profesionalizantes en las áreas de Obras Particulares y de Vivienda, Tierra y Regularización Dominial del municipio. Los alumnos participan también en la construcción de una briquetadora destinada a la producción de combustible ecológico mediante el Fondo de Juventud y Acción Climática.

La recorrida institucional contó con la presencia del subsecretario de Infraestructura Escolar, Santiago Brardinelli; la inspectora jefa Distrital, Florencia Elvino; el director general de Educación, Leonardo Casazza; el concejal Ezequiel Arauz y el presidente del Consejo Escolar, Gustavo Lappano, junto a otros funcionarios del gabinete comunal.