Jornada agradable en Quilmes y Berazategui

Este martes en Quilmes, Berazategui, Hudon y alrededores se espera una jornada agradable. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cielo estará parcialmente nublado y las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 21 grados.

El miércoles el cielo estará algo nublado y las temperaturas irán de los 7 a los 14 grados, con viento del este rotando hacia el noroeste.

Para el jueves se espera una nueva suba del termómetro, con cielo algo nublado y temperaturas que irá de los 12 a los 21 grados.