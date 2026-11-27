Este viernes 27 de noviembre, el clima en Quilmes, Berazategui, Hudson y alrededores se presenta con cielo algo nublado durante la mañana y la tarde y parcialmente nublado por la noche, una temperatura mínima de 19 grados y una máxima de 32, y vientos del noroeste y del norte, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su pronóstico del tiempo.

Para el sábado se espera una jornada con cielo despejado durante la madrugada y la mañana y algo nublado durante la tarde y la noche, vientos del noroeste y del norte y una temperatura que variará entre los 21 grados de mínima y los 33 de máxima.

El domingo se prevé una jornada con cielo algo nublado, vientos del sudoeste y del noreste y una temperatura mínima de 23 grados y una máxima de 34.