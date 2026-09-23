Jornada de formación de herramientas contra las violencias en el ámbito digital

El Municipio de Quilmes inició este martes un programa de formación sobre ciudadanía y entornos digitales para docentes y trabajadores municipales en la Casa de las Culturas. La jornada inaugural inauguró un ciclo de capacitación conjunta con la Fundación Faro Digital con la finalidad de aportar herramientas contra las violencias en el ámbito digital. La medida promueve el cuidado de las infancias en las instituciones del distrito y fortalece la prevención frente a los peligros de las nuevas tecnologías.

La iniciativa busca instalar estrategias concretas de resguardo y convivencia en los establecimientos educativos locales. El contenido del programa abarca el uso ético de la inteligencia artificial, el respeto al consentimiento y la protección de los derechos digitales de niños y adolescentes.

El proyecto articula sus contenidos con la Ley Ema de la provincia de Buenos Aires. Esta propuesta legislativa cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados bonaerense tras el impulso de la diputada provincial Mayra Mendoza.

El jefe de Gabinete local, Joaquín Desmery, y la inspectora jefa distrital de Educación, Florencia Elvino, encabezaron el acto de apertura. Ambos funcionarios destacaron la importancia de renovar las herramientas pedagógicas frente al rápido avance tecnológico.

Integrantes de la Secretaría de Mujeres y Diversidades junto a miembros de la Fundación Faro Digital expusieron durante la presentación. Los especialistas explicaron los desafíos de la convivencia en plataformas virtuales y propusieron métodos para frenar el acoso escolar o la difusión de material privado.

La norma provincial rinde homenaje a Ema, una adolescente que se quitó la vida en agosto de 2024 después de sufrir la viralización no consentida de imágenes íntimas en su colegio.

El gobierno municipal continuará con el dictado de estos talleres en distintos puntos del partido. Las autoridades aspiran a capacitar a toda la plantilla docente para aplicar protocolos eficaces ante situaciones de vulneración digital.