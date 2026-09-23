Jornada en Quilmes para fortalecimiento del trabajo en red entre Departamentos Judiciales

El Departamento de Asistencia a las Víctimas de la Procuración General organizó el Encuentro Regional Buenos Aires Conurbano Sur 2026 en el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Quilmes este martes 22 de septiembre. La jornada se desarrolló mediante la modalidad de taller intensivo para unificar criterios de trabajo y optimizar los registros del sistema informático. Este evento reunió a referentes del ámbito legal con la meta de consolidar el trabajo en red entre las distintas jurisdicciones.

La Dra. Sandra Elena Furio lideró la actividad como titular del área organizadora dependiente de la Secretaría de Política Criminal, Coordinación Fiscal e Instrucción Penal. El encuentro sumó la presencia destacada del Fiscal General Adjunto, Dr. Daniel Ichazo, junto a representantes de diversas Fiscalías de Cámara. La comitiva de trabajo incluyó también a operadores de los Centros de Asistencia a las Víctimas pertenecientes a las sedes judiciales de Avellaneda-Lanús, La Plata, Lomas de Zamora y Quilmes.

El taller representó un avance fundamental para la articulación institucional en toda la región sur del conurbano bonaerense. Los participantes intercambiaron experiencias profesionales con la intención de elevar la calidad de atención a la ciudadanía. Las mesas de debate priorizaron el diseño de estrategias comunes para el abordaje integral de las problemáticas de la zona.

La optimización operativa en la carga de datos del sistema SIMP Penal constituyó uno de los ejes centrales de la capacitación. Los especialistas acordaron pautas precisas para garantizar un registro formal más eficiente de las denuncias e intervenciones. La mejora en este soporte digital permitirá un seguimiento detallado de cada causa y acelerará las respuestas interinstitucionales.