El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este miércoles en Quilmes, Berazategui, Hudson y alrededores el cielo estará despejado y con temperaturas primaverales: una mínima de 15 grados y una máxima de 26.

El jueves el cielo sumará algunas nubes, pero mayormente estará soleado y las temperaturas irán de los 16 a los 28 grados.

El viernes seguirá el buen tiempo, con una mínima de 19 grados y una máxima de 30 grados y viento del norte. No se esperan lluvias.