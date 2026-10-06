Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Quilmes-Hudson-Berazategui

Jornada solidaria de donación de sangre en la UNQ

Por Redacción

La Universidad Nacional de Quilmes y el Hospital Isidoro Iriarte realizarán una jornada solidaria de donación de sangre durante la mañana de este viernes 9 de octubre en la sede universitaria de la calle Roque Sáenz Peña 352. Los organizadores desarrollarán la colecta comunitaria mediante la instalación de puestos de atención sanitaria para fortalecer las reservas destinadas a pacientes con necesidad de transfusiones. La iniciativa cuenta con el respaldo oficial del Instituto de Hemoterapia y del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

La convocatoria está dirigida a toda la comunidad académica y a los vecinos de la zona. Los profesionales de la salud atenderán a los voluntarios en el horario comprendido entre las 9 y las 12 horas.

Los asistentes deben presentar su Documento Nacional de Identidad al momento del registro. Las autoridades sanitarias recomiendan a los donantes un desayuno normal y una correcta hidratación antes y después del procedimiento médico.

Las instituciones organizadoras buscan sumar nuevos donantes habituales para garantizar el suministro constante en los centros de salud locales. El personal médico brindará la asistencia necesaria a cada participante durante la jornada universitaria.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?