Jornada solidaria de donación de sangre en la UNQ

La Universidad Nacional de Quilmes y el Hospital Isidoro Iriarte realizarán una jornada solidaria de donación de sangre durante la mañana de este viernes 9 de octubre en la sede universitaria de la calle Roque Sáenz Peña 352. Los organizadores desarrollarán la colecta comunitaria mediante la instalación de puestos de atención sanitaria para fortalecer las reservas destinadas a pacientes con necesidad de transfusiones. La iniciativa cuenta con el respaldo oficial del Instituto de Hemoterapia y del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

La convocatoria está dirigida a toda la comunidad académica y a los vecinos de la zona. Los profesionales de la salud atenderán a los voluntarios en el horario comprendido entre las 9 y las 12 horas.

Los asistentes deben presentar su Documento Nacional de Identidad al momento del registro. Las autoridades sanitarias recomiendan a los donantes un desayuno normal y una correcta hidratación antes y después del procedimiento médico.

Las instituciones organizadoras buscan sumar nuevos donantes habituales para garantizar el suministro constante en los centros de salud locales. El personal médico brindará la asistencia necesaria a cada participante durante la jornada universitaria.