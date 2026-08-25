Joven de Quilmes estudiará en China y quiere "poder ser un puente real entre ambos países"

El economista quilmeño Tomás Nievas obtuvo una beca completa del Gobierno de China tras superar un exigente proceso de selección en la Universidad Nacional de Quilmes para realizar un maestría en administración de empresas desde el próximo 10 de septiembre en la ciudad de Wuhan. El profesional de 27 años cursará su posgrado durante dos años en la prestigiosa Zhongnan University of Economics and Law gracias al programa oficial Silk Road. Su plan académico contempla el análisis del modelo económico del gigante asiático para generar futuras alianzas estratégicas con Argentina.

El recorrido académico del joven comenzó en las aulas de la Universidad Nacional de Quilmes mediante la Licenciatura en Economía del Desarrollo. Su dedicación le permitió integrar el área de Finanzas del Ministerio de Economía de la Nación y completar intercambios universitarios en la Universidad de Ostfalia en Alemania. La experiencia internacional sumó también estadías laborales en países como Francia, Bélgica, España y Nueva Zelanda.

“China es la economía que más creció en las últimas décadas y tiene mucho para enseñarnos. Quiero entender ese modelo desde adentro, para después poder ser un puente real entre ambos países y traer algo de eso de vuelta”, explica Nievas.

La oportunidad en el continente asiático surgió del acuerdo institucional entre la universidad local y la institución educativa de Wuhan. La graduada quilmeña Karen Gómez impulsó los primeros lazos diplomáticos que derivaron en convenios de intercambio, visitas de autoridades internacionales y la llegada de estudiantes argentinos a las aulas chinas.

El postulante defendió su tesis de grado orientada a la gestión del litio argentino frente al jurado evaluador mediante la plataforma WeChat. Su trabajo propuso un rol central del Estado nacional en las negociaciones de recursos estratégicos frente a corporaciones internacionales, tomando como referencia la política económica implementada por Beijing.

El beneficio otorgado por el China Scholarship Council cubrirá la matrícula universitaria, el alojamiento, la manutención mensual y el seguro médico durante toda la estadía del profesional. La trayectoria de Nievas reafirma el impacto de la educación pública local en el escenario internacional, transformando la formación obtenida en Bernal en un puente directo hacia una de las principales potencias económicas del mundo.