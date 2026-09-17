Jueves con agradable temperatura

Este jueves en Quilmes, Berazategui, Hudson y alrededores el cielo estará despejado y, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el termómetro subirá varios grados, con registros que oscilarán entre los 11 y los 22 grados.

Para el viernes se espera una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 22, con viento del noreste. No se esperan lluvias.

El sábado la temperatura mínima será de 15 grados y la máxima de 23, con cielo parcialmente nublado y viento del noreste.