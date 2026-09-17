Justicia en Quilmes: aterrador caso familiar termina con dura condena

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Quilmes condenó a 16 años de prisión a un hombre por abusar sexualmente de su hija durante la jornada del jueves en el departamento judicial local. Los magistrados dictaron el fallo unánime mediante la lectura de la sentencia tras la finalización del debate oral y público. Los hechos juzgados ocurrieron en una vivienda familiar situada en la localidad de San Francisco Solano.

Luego de la lectura del veredicto, los jueces ordenaron la inmediata detención del acusado en la misma sala de audiencias. El personal policial trasladó al condenado a una unidad del Servicio Penitenciario Bonaerense para el inicio del cumplimiento efectivo de la pena.

El tribunal encargado del proceso estuvo integrado por los magistrados Fernando Celesia, María Cecilia Maffei y Patricio Marcelo Gandulfo. Los jueces dieron por acreditados los delitos imputados a partir de las pruebas presentadas a lo largo de las audiencias.

La fiscal María de los Ángeles Attarian Mena representó al Ministerio Público Fiscal durante el juzgamiento. La funcionaria solicitó una pena de 17 años de prisión y requirió la detención inmediata del imputado una vez dictado el veredicto. Los magistrados fijaron finalmente la condena en 16 años de cárcel.

La causa judicial comenzó en el año 2023 tras una alerta en el entorno cercano de la menor. Una tía de la víctima entabló una conversación con la niña y escuchó el relato sobre las agresiones padecidas. La denuncia penal derivó en la apertura de la investigación correspondiente.

Los abusos sucedieron en el domicilio donde la niña residía junto a su padre, su madre y su hermano. La resolución dictada por la Justicia de Quilmes estableció el cierre de la etapa del juicio oral para este proceso penal.