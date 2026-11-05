Justicia Federal de Quilmes detuvo a joven que amenazaba al gobierno nacional

La Justicia Federal de Quilmes secuestró dispositivos electrónicos y notificó de una causa penal a un joven de 19 años este miércoles en la localidad de Wilde, partido de Avellaneda, mediante un operativo policial ordenado tras una denuncia anónima recibida en la línea 134 del Ministerio de Seguridad Nacional.

La investigación penal se originó a fines del mes de octubre pasado cuando un vecino advirtió la existencia de publicaciones intimidatorias volcadas en las plataformas digitales. El denunciante alertó que el usuario realizaba posteos con mensajes golpistas y consignas violentas dirigidas de manera directa contra el actual gobierno nacional.

El testigo aportó capturas de pantalla y registros fílmicos donde el imputado exhibía armas de fuego del tipo fusil. En los videos publicados aparecía un libro con inscripciones manuscritas como «Muerte o libertad» y «Rompiendo las barreras del algoritmo», acompañadas por la voz de un hombre que profería insultos contra las fuerzas de seguridad y hacía referencias intimidatorias vinculadas con la última dictadura militar.

El personal especializado de la División Delitos Constitucionales de la Policía Federal Argentina desplegó tareas de campo y de inteligencia criminal bajo las directivas de la Fiscalía Descentralizada de Quilmes, a cargo de la fiscal Silvia Cavallo. Los investigadores lograron establecer fehacientemente la identidad y el paradero del sospechoso tras corroborar los datos aportados en la denuncia original.

El juez federal de garantías de Quilmes, Luis Armella, firmó la orden de allanamiento para un inmueble ubicado sobre la Avenida Crisólogo Larralde. Los efectivos policiales irrumpieron en el domicilio investigado, notificaron formalmente al joven de 19 años sobre la causa judicial iniciada en su contra y secuestraron un teléfono celular y una computadora portátil utilizados para efectuar las amenazas.