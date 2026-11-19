Dos firmas con depósitos en Quilmes y Bernal integran el listado de 55 establecimientos del país que perdieron la autorización para el tránsito interjurisdiccional de productos médicos y de diagnóstico por no renovar sus certificados.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dio de baja ayer miércoles las habilitaciones de dos empresas del partido de Quilmes y de otros 53 establecimientos de distintos puntos del país mediante una disposición oficial, tras constatar que las firmas no renovaron sus certificados para el tránsito interjurisdiccional de productos médicos y de diagnóstico de uso in vitro.

Las empresas alcanzadas por la sanción en la jurisdicción local son PHARMATOTAL S.R.L., con depósito en la calle Formosa 1140 de Bernal e inscripta bajo el legajo N.º 295, y ULTRALINE S.A., con depósito en la calle Entre Ríos 2236 de Quilmes y registrada bajo el legajo N.º 1320.

La resolución quedó formalizada a través de la Disposición N.º 7383/2026, publicada este 18 de noviembre en el Boletín Oficial de la Nación, luego de que el organismo nacional verificara que los certificados de inscripción estaban vencidos y que las firmas no iniciaron las gestiones de renovación.

Las habilitaciones para realizar este tipo de actividades tienen una vigencia de cinco años según la normativa vigente. Las empresas deben pedir su renovación dentro de los 120 días corridos previos al vencimiento del certificado. La autorización se prorroga automáticamente hasta que la ANMAT emita una resolución cuando el trámite comienza dentro del plazo fijado.

El organismo nacional resolvió dar de baja las habilitaciones y cancelar los legajos correspondientes ante el incumplimiento de este requisito, por lo que las firmas perdieron la autorización para distribuir los productos alcanzados por la medida entre distintas jurisdicciones del país.