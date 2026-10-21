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Quilmes-Hudson-Berazategui

La CGT regional renovó su cúpula  

Por Redacción

Guillermo Marchesi y Rubén Zeballos asumieron la conducción de la CGT Regional Quilmes, Berazategui y Florencio Varela este miércoles durante una asamblea que reunió a ochenta y ocho gremios en la región con la presencia del dirigente nacional Héctor Daer. Los representantes sindicales convalidaron el esquema de conducción bicéfala para articular el trabajo gremial en los tres distritos bonaerenses durante el nuevo período institucional.

La Confederación General del Trabajo concretó el cónclave plenario para elegir a las nuevas autoridades regionales. El congreso sindical contó con una masiva concurrencia de organizaciones obreras locales y validó la continuidad del binomio de mando.

Guillermo Marchesi, referente del gremio de Guincheros, conservó su lugar al frente de la Secretaría General. Rubén Zeballos, dirigente del Sindicato de Camioneros, acompañará a Marchesi en la conducción principal de la central obrera.

La asamblea definió la distribución de los cargos de la Comisión Directiva entre las distintas agrupaciones participantes. El esquema integró a los gremios de ADEF, Municipales de Florencio Varela, Curtidores y SEIVARA dentro de las secretarías generales y adjuntas.

Las áreas específicas de trabajo contarán con la participación de la Unión Obrera Metalúrgica en la Secretaría Gremial y los Panaderos en el área de Finanzas. Los gremios de la industria gráfica, pasteleros y docentes privados completaron la asignación de las carteras técnicas.

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