La Secretaría de Ambiente y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos seleccionó este miércoles 18 de noviembre de 2026 en el distrito de Quilmes un total de trece proyectos ambientales presentados por jóvenes de entre 15 y 24 años en el marco de la convocatoria internacional de Bloomberg Philanthropies.

Las iniciativas elegidas entre veintinueve propuestas participantes recibirán aportes económicos que oscilarán entre un millón y siete millones y medio de pesos por equipo, además de un acompañamiento técnico integral para desarrollar las tareas que deberán ejecutarse obligatoriamente hasta el 13 de marzo de 2027.

Las propuestas ganadoras abarcan múltiples áreas de intervención comunitaria como el reciclaje, la economía circular, la forestación con especies nativas, la prevención de inundaciones, la biodiversidad, la educación ambiental, la instalación de huertas comunitarias y la creación de sistemas de alerta temprana.

Entre los trabajos destacados figuran una red de alerta ante crecidas impulsada por la Escuela de Cadetes de Bomberos Voluntarios de San Francisco Solano; la construcción de una vereda de hormigón poroso proyectada por la Escuela Técnica Nº 8 de Bernal Oeste; y un corredor verde de veintiuna cuadras promovido conjuntamente por el Club Leo Los Kilmes y el Club de Leones Quilmes La Florida.

Otras propuestas seleccionadas pertenecen a organizaciones de Villa Itatí, Ezpeleta, la Ribera de Quilmes, Bernal y distintos barrios de San Francisco Solano, integrando la participación de escuelas, cooperativas, clubes sociales, grupos scouts y la propia Universidad Nacional de Quilmes.

El programa local forma parte de una red global integrada por trescientas ciudades del mundo que participan activamente de la iniciativa climática internacional promovida por entidades filantrópicas extranjeras.

La intendenta interina Eva Mieri valoró positivamente la masiva participación de la juventud quilmeña en los temas ambientales, mientras que el secretario de Ambiente y GIRSU, Roberto Gaudio, confirmó la entrega inmediata de los recursos económicos y la asistencia técnica necesaria para transformar las ideas en realidades comunitarias.

La lista completa de los trece proyectos seleccionados está integrada por:

Ecopatio: sembrando futuro en Villa Itatí, impulsado por la Cooperativa de Cartoneros de Villa Itatí y el Centro Sociocomunitario E. Mignogna para desarrollar huertas verticales y producción de plantines. Recooperándonos, presentado por la Cooperativa Innovación Ambiental y Social del barrio Arrieta de Ezpeleta para fortalecer la separación de residuos en origen. Dos árboles por cuadra, propuesto por el Centro de Estudiantes de la Escuela Secundaria Nº 65 y la Cooperadora de la Escuela Primaria Nº 64 de San Francisco Solano para forestación urbana. Red de alerta temprana "Arroyo Seguro", diseñado por la Escuela de Cadetes de Bomberos Voluntarios de San Francisco Solano mediante una estación meteorológica comunitaria. No más inundaciones, presentado por la Asociación Cooperadora de la Escuela Técnica Nº 8 de Bernal Oeste para construir una vereda de hormigón poroso y una isla de absorción. Oasis Climático, del Centro de Estudiantes y la Asociación Cooperadora de la Escuela Secundaria Nº 14, que incluye urbanismo táctico, un aula de ecología urbana y producción de bioinsumos. Del desecho al uso: una segunda vida para las bolsas, de la Escuela de Educación Especial Nº 504 "Felipe Taraborrelli" de San Francisco Solano, enfocado en la termofusión de plásticos para marroquinería. Eco-Huerta "Sembrando el futuro", de la Asociación Cooperadora de la Escuela de Educación Media Nº 6 de Bernal Oeste, que contempla un invernadero escolar y huerta hidropónica. Cáscaras que transforman: laboratorio experimental, de la Asociación Civil La Fábrica de Gervasio, dedicado a la producción de bioplásticos y biomateriales a partir de residuos orgánicos. Corredor Verde Los Kilmes, del Club Leo Los Kilmes y el Club de Leones Quilmes La Florida, destinado a crear un corredor verde de veintiuna cuadras con cuatro nodos de biodiversidad. Laboratorio de Innovación Climática Juvenil, de la Cooperativa Tramas y los grupos Scout Madre Teresa y San Francisco de Asís, proyectado en la Ribera de Quilmes con viveros de especies nativas. Eco Repelentes El Sol, impulsado por el Frente Sindical de Acción Climática en el barrio El Sol de San Francisco Solano para generar espacios verdes y repelentes ambientales contra el dengue. UNQ Recicla, desarrollado por la Universidad Nacional de Quilmes en Bernal, que contempla la instalación de campanas para la separación diferenciada de residuos y cartelería informativa.