La comuna de Quilmes implementó un nuevo plan de facilidades de pago

El Municipio de Quilmes implementó un nuevo plan de facilidades de pago para contribuyentes con deudas tributarias este jueves a través de la Agencia de Recaudación Quilmes (ARQUI). El organismo fiscal habilitó quitas de hasta el 70% sobre los intereses por mora y dispuso diversas modalidades de abonar las obligaciones acumuladas. La gestión local oficializó la medida mediante las facultades del Código Tributario y fijó el plazo límite de adhesión hasta el 31 de diciembre. Los vecinos accederán al beneficio a través de los Centros de Gestión Ciudadana y las líneas oficiales de contacto del distrito.

El régimen de regularización fiscal busca la cancelación de las obligaciones pendientes acumuladas por los residentes de la comuna. La iniciativa ofrece alternativas adaptadas a las posibilidades económicas de cada hogar o comercio.

Las quitas sobre los recargos varían según la cantidad de cuotas elegidas por el solicitante. La ARQUI aplicó reducciones del 70% en los intereses para quienes liquiden la totalidad al contado o en dos pagos consecutivos durante experiencias previas en este 2026. Los planes con mayor plazo de financiamiento reciben descuentos progresivamente menores.

La normativa vigente otorga al Departamento Ejecutivo la potestad de establecer este tipo de programas de alivio financiero. El Estado municipal busca incrementar la recaudación mediante incentivos directos para la población de Quilmes.

Los contribuyentes completarán los trámites de manera presencial en los Centros de Gestión Ciudadana repartidos por la ciudad. La entidad gubernamental habilitó además la atención automatizada por intermedio del asistente virtual QuiBot al número 11-4493-4483.

Las personas interesadas resolverán sus dudas administrativas a través del Call Center municipal en la línea gratuita 0800-999-5656. El organismo recaudador también dispone de mensajería directa por WhatsApp al teléfono 11-4165-7296 para agilizar la presentación de la documentación requerida.