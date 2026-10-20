La Comuna exige medidas urgentes en la Autopista

La Municipalidad de Quilmes exigió a las autoridades de AUBASA un refuerzo de la presencia policial y la reparación inmediata del cerco perimetral en la autopista Buenos Aires-La Plata tras los reiterados hechos de inseguridad registrados en la traza vial durante las últimas horas. El gobierno local solicitó una articulación directa con las fuerzas de seguridad para incrementar los patrullajes preventivos y reponer las vallas que resultaron dañadas o retiradas en distintos tramos del recorrido. Los funcionarios municipales expresaron su profunda preocupación por la integridad física de los automovilistas que transitan diariamente por esta vía rápida del conurbano bonaerense.

Los hechos delictivos reportados en el trayecto generaron una fuerte alarma entre las autoridades comunales y los usuarios habituales de la ruta. Las fallas en la infraestructura perimetral facilitan el ingreso no autorizado de personas a la calzada y aumentan el riesgo de agresiones o robos contra los vehículos en marcha.

La administración municipal tomó la iniciativa institucional y envió un reclamo formal a la empresa concesionaria AUBASA. Los representantes del Ejecutivo local instaron a la firma a coordinar acciones conjuntas con la Policía de la Provincia de Buenos Aires para garantizar condiciones operativas seguras.

Los voceros del municipio señalaron que resulta indispensable la adopción de decisiones efectivas a corto plazo para prevenir nuevos episodios delictivos en los tramos críticos. La Comuna remarcó la importancia de resguardar la seguridad de los vecinos quilmeños y de todos los conductores que viajan hacia la Capital Federal o el sur del Área Metropolitana.