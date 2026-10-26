La comuna solicitó mayor plazo para presentar el Presupuesto 2027

El gobierno municipal de Quilmes solicitó formalmente una prórroga al Concejo Deliberante para presentar el Presupuesto 2027 durante la última sesión ordinaria de octubre de 2026 en el recinto legislativo local. La administración local ingresó el pedido administrativo para estirar los plazos legales, mientras el cuerpo legislativo evalúa el temario que incluye reconocimientos a figuras destacadas de la comunidad y un proyecto sobre la autonomía de San Francisco Solano.

La administración encabezada por Eva Mieri elevó la solicitud oficial a los ediles sin detallar todavía la cantidad de días extras que necesita el Ejecutivo para finalizar el cálculo de gastos y recursos del próximo año. El expediente figura en la Orden del Día junto a otras cuestiones administrativas y proyectos de ordenanza que los concejales debaten en el recinto.

El temario de la sesión incluye diversas propuestas de distinciones para personalidades de la ciudad en los ámbitos social, religioso, educativo y deportivo. Los legisladores votan proyectos para homenajear al obispo de Quilmes, Carlos Tissera, y a la rectora de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), Alejandra Zinni.

Los concejales también distinguen al exfutbolista Adrián “Máquina” Giampietri por cumplirse los treinta años de su debut oficial en el fútbol profesional con la camiseta del Quilmes Atlético Club (QAC).

El concejal del PRO Lucas Araujo impulsa la creación del "Foro para el Desarrollo Institucional y la Autonomía de San Francisco Solano". La iniciativa genera un nuevo espacio de debate político sobre la organización territorial y la autonomía de esa localidad del distrito.

Los ediles tratan además la convalidación de un convenio administrativo entre el municipio y una ferretería de materiales eléctricos. El acuerdo establece que el comercio cancela una deuda acumulada de la tasa de Seguridad e Higiene mediante la entrega directa de insumos para la comuna.