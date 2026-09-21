La comunidad diocesana de Quilmes celebró las Bodas de Oro de su creación institucional con una multitudinaria misa y un festival popular durante la tarde del sábado. Fieles de los cinco decanatos marcharon hacia la Catedral del distrito para conmemorar también el 50º aniversario de la Ordenación Episcopal de su primer obispo, el Siervo de Dios Jorge Novak. La jornada histórica reunió a miles de personas en las calles y contó con la participación de destacadas autoridades religiosas y civiles de la región.

El templo principal lució colmado desde las primeras horas de la tarde. Miles de asistentes siguieron el desarrollo de las actividades a través de una pantalla gigante instalada en la vía pública. La apertura incluyó la reproducción del saludo enviado a la comunidad por el Papa Francisco en enero de 2025 y la proyección del histórico sueño profético pronunciado por Monseñor Jorge Novak en 1992.

El Nuncio Apostólico, Monseñor Michael Banach, transmitió las felicitaciones del Papa León XIV a los presentes. El representante pontificio invitó a la congregación a asumir una responsabilidad compartida para reavivar la fe comunitaria.

El Padre Obispo Carlos José Tissera presidió la Misa central en el altar principal. El Arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Padre Obispo Marcelo Colombo, pronunció la homilía de la ceremonia.

El predicador repasó el recorrido de la diócesis y destacó la opción preferencial por los pobres, la defensa de los derechos humanos y el diálogo ecuménico impulsados por Jorge Novak. El orador valoró además el ordenamiento pastoral del Obispo Emérito Luis Stöckler y la cercanía del actual conductor Carlos Tissera. La conmemoración incluyó palabras dedicadas al recuerdo del Padre Obispo Gerardo Farrell y un reconocimiento a los obispos Eduardo Redondo y Juan Carlos Romanín.

El Pastor Arturo Blatezky, referente de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, protagonizó uno de los momentos más emotivos del encuentro. El líder religioso entregó a las autoridades diocesanas el poncho original que había recibido de manos de Jorge Novak como gesto de fraternidad ecuménica.

Los organizadores presentaron ante el altar las banderas y los cirios de los decanatos junto al Documento Final del Sínodo Diocesano. Monseñor Carlos Tissera oficializó en ese mismo acto el decreto de creación del Equipo de Implementación del Sínodo. El Obispo Auxiliar Eduardo Redondo presidirá este nuevo cuerpo de trabajo con la coordinación del Presbítero Luis Pereyra.

La ceremonia religiosa contó con la presencia de numerosos prelados de la región. Concelebraron la Misa los obispos Marcelo Margni, Jorge Lugones, Fernando Rodríguez, Juan José Chaparro, Damián Nannini y el obispo emérito Juan Carlos Romanín.

La intendenta de Quilmes, Eva Mieri, asistió al encuentro junto al Director de Cultos de la Provincia de Buenos Aires, Juan Torreiro. También participaron funcionarios de los municipios de Berazategui y Florencio Varela.

Los asistentes disfrutaron de un festival artístico en la calle tras la finalización de la Misa. La proyección de un video con el saludo del cantautor León Gieco cerró la jornada de festejos populares en el centro de la ciudad.