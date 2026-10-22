La delegación quilmeña arrasa y gana diez medallas en Mar del Plata

La delegación de Quilmes logró sumar diez medallas este martes 20 de octubre en las finales provinciales de los Juegos Bonaerenses 2026 en Mar del Plata. El contingente local consiguió este éxito deportivo mediante una destacada participación en las disciplinas convencionales, para personas con discapacidad y para personas trasplantadas.

La competencia provincial comenzó el martes 20 de octubre con la presencia de quinientos once representantes del distrito en más de cincuenta disciplinas. El municipio alcanzó el tercer puesto del medallero general tras disputar la primera jornada y media de los torneos deportivos y culturales.

Las primeras cuatro preseas doradas correspondieron a las categorías de solista vocal sub 15 libre, patín sub 13 femenino Libre Primera C, danzas folklóricas PCD y tenis de mesa para personas trasplantadas de 60 años o más. El rendimiento deportivo consolidó el protagonismo de la delegación en los distintos escenarios marplatenses.

Las cuatro medallas plateadas llegaron a través de patín sub 13 femenino Libre Tercera C, salto en largo de atletismo PCD para mayores de 12 años, atletismo para trasplantados de 60 años o más y la posta mixta de atletismo PCD para síndrome de Down. Los dos bronces correspondieron al lanzamiento de bala sub 14 femenino escolar no federado y al atletismo para personas trasplantadas de 18 años o más.

La edición número 35 del certamen se extenderá hasta el viernes 23 de octubre en más de sesenta y seis escenarios de la ciudad balnearia. Los atletas quilmeños continúan la participación en vóleibol, handball, beach handball, fútbol y otras pruebas para sostener la cosecha de premios.