La Diócesis de Quilmes organizará la 14º edición de la Cena de Nochebuena 2026 mediante una campaña solidaria de donaciones y voluntariado el jueves 24 de diciembre en la Iglesia Catedral de Quilmes, ubicada en Pasaje Papa Francisco (ex Rivadavia) 355 de Quilmes Centro, para recibir a personas solas, en situación de calle o en situación de vulnerabilidad bajo la consigna "Bienvenidos todos".

El encuentro navideño busca que nadie reciba la Navidad solo y que todos los asistentes sean bienvenidos en la Casa de Dios.

La organización necesita ayuda económica, donación de alimentos, colaboración para la preparación de la cena, asistencia en el servicio a los invitados y transporte para el regreso a casa de los invitados luego de la cena.

Las donaciones económicas se reciben por transferencia bancaria a la cuenta corriente A.CTE. N° 0980-03467/1 del Banco Comafi, a nombre del Obispado de Quilmes, con CUIT 30-63492428-7, CBU 2990098709800346710002 y alias BOBI.QUILMES. Los colaboradores deben enviar el comprobante de la transferencia a nochebuenaquilmes@gmail.com para facilitar la identificación ágil del aporte.

La campaña también convoca a donar juguetes, toallas, utensilios para servir, repasadores y elementos para el aseo e higiene personal.

Para armar la caja navideña, los organizadores solicitan arroz, fideos, atún, caballa, mayonesa, sal, aceite, jardinera, harina, puré de tomate, pan dulce, latas de frutas en almíbar, confituras y botellas de gaseosas o agua saborizada.

El menú del 24 de diciembre incluye empanadas, tartas, fiambres, snacks y otros productos para la entrada, mientras que el plato principal consta de pollo cocido y ensaladas de papa, zanahoria y huevo sin condimentar. La mesa de brindis contará con pan dulce y confituras, y las bebidas incluirán gaseosas o agua saborizada.

La recepción de las donaciones funcionará en la Catedral de Quilmes, en la esquina de Rivadavia y Mitre, el lunes 21 de diciembre de 9.00 a 12.00 h y de 16.00 a 20.00 h, el martes 22 de diciembre de 9.00 a 12.00 h y de 16.00 a 20.00 h, el miércoles 23 de diciembre de 9.00 a 20.00 h y el jueves 24 de diciembre de 9.00 a 19.00 h.

Las reuniones de servidores se realizarán en la sede del Departamento de Laicos (DEPLAI), en Av. Calchaquí 1371 de Quilmes Oeste, frente a la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, el viernes 27 de noviembre a las 18.30 y el jueves 3 de diciembre a las 18.30.

Los encuentros de servidores también tendrán lugar en la Iglesia Catedral de Quilmes, en Pasaje Papa Francisco (ex Rivadavia) 355 de Quilmes Centro, el viernes 11 de diciembre a las 18.30 y el viernes 18 de diciembre a las 18.30.

Las personas interesadas en obtener más información o sumarse a colaborar pueden escribir a nochebuenaquilmes@gmail.com o consultar la cuenta de Instagram Instragram.com/cenanochebuenaquilmes.