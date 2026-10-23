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Quilmes-Hudson-Berazategui

La Diócesis de Quilmes organiza la Misa de la Esperanza

Por Redacción

La Diócesis de Quilmes celebrará la XXXI Misa de la Esperanza el sábado 14 de noviembre a las 19 en el Cruce Varela de Berazategui mediante la reunión de fieles comunitarios. Los obispos Carlos José Tissera y Eduardo Gonzalo Redondo presidirán el encuentro religioso bajo el lema "El Señor es el refugio de los pobres" en el marco de las Bodas de Oro diocesanas.

Las autoridades eclesiásticas programaron la ceremonia litúrgica en comunión con la X Jornada Mundial de los Pobres. Las parroquias y capillas suspenderán todas sus actividades habituales entre las 16 y las 21 del mismo sábado para facilitar la masiva concurrencia de los fieles.

La historia de la Misa de la Esperanza comenzó en el año 1996 por iniciativa del entonces obispo Jorge Novak. El encuentro surgió frente a severas dificultades sociales y económicas para proclamar la esperanza cristiana y renovar el compromiso eclesial con los sectores más vulnerables.

Los obispos Luis Teodorico Stöckler y Carlos José Tissera sostuvieron la tradición pastoral a lo largo de las décadas siguientes. La celebración se transformó en un espacio tradicional de oración y reflexión sobre la doctrina social de la Iglesia frente a las problemáticas comunitarias.

El Cruce Varela albergará nuevamente a las comunidades de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela por tratarse del punto estratégico donde confluyen los tres distritos del territorio diocesano. Los organizadores convocaron a sacerdotes, diáconos, consagrados y vecinos para participar en la tradicional jornada de fe y compromiso social.

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