La EEST N° 7 de Quilmes realiza su gran exposición anual de proyectos

La Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 7 de Quilmes organizará la trigésima cuarta edición de su tradicional muestra de trabajos prácticos y proyectos institucionales mediante dos jornadas consecutivas abiertas a toda la comunidad los próximos viernes 20 y sábado 21 de noviembre en su histórica sede de la avenida Otamendi y Juan B. Justo.

La institución educativa, ampliamente reconocida en la región como el tradicional Taller Regional Quilmes, abrirá sus puertas para exhibir el talento y las producciones desarrolladas por los estudiantes en los diferentes espacios curriculares de formación técnica. La Asociación Cooperadora del establecimiento asumió la responsabilidad de coordinar cada uno de los detalles logísticos de este evento clásico del distrito.

El cronograma oficial estipulado por las autoridades escolares detalla que la primera jornada se desarrollará el viernes 20 de noviembre en el horario vespertino de 13.30 a 17.30. Por su parte, la segunda jornada tendrá lugar el sábado 21 de noviembre durante la tarde, extendiéndose desde las 13 hasta las 18 horas en las instalaciones ubicadas en la intersección de la avenida Otamendi y la calle Juan B. Justo número 79.

Los directivos destacaron que esta propuesta representa una oportunidad fundamental para que los vecinos, las familias y los referentes productivos de la zona conozcan de primera mano los proyectos tecnológicos y artesanales elaborados por los alumnos. La comunidad educativa reiteró la invitación formal a participar de ambas jornadas con entrada libre y gratuita.