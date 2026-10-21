La intendente en licencia celebró la sanción de la Ley Ema contra el ciberacoso

La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó definitivamente este martes el proyecto denominado Ley Ema durante su sexta sesión ordinaria en la ciudad de La Plata. Las legisladoras impulsaron la iniciativa legislativa para crear un programa provincial específico destinado a la prevención y al abordaje integral de la violencia digital en los establecimientos educativos bonaerenses. La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, celebró la sanción junto a los familiares y destacó la importancia de la herramienta legal para proteger a las juventudes en los entornos virtuales.

El proyecto legislativo avanzó tras la unificación de las propuestas presentadas por las diputadas de Fuerza Patria, Mayra Mendoza y Laura Clark, en las comisiones de la Cámara alta. El Senado bonaerense aprobó el texto a comienzos de octubre, pero la normativa retornó a la Cámara baja para completar el proceso parlamentario definitivo y unificar los articulados orientados a erradicar la violencia digital de género.

La creación de la Ley Ema surgió por el impulso constante de Laura Sánchez, madre de Ema Bondaruk, la adolescente de 15 años oriunda de Longchamps que se convirtió en un símbolo de la lucha contra el ciberacoso tras quitarse la vida. El trágico hecho ocurrió veinticuatro horas después de que un compañero de su establecimiento educativo difundiera un video íntimo de la joven sin su consentimiento previo.

La diputada y jefa comunal de Quilmes expresó su emoción a través de las redes sociales tras la aprobación unánime de la normativa. La dirigente política remarcó que la ley representa el fruto del dolor convertido en lucha por parte de la madre de Ema, y aseguró que el nombre de la joven funcionará como una bandera permanente para evitar nuevos casos de hostigamiento virtual.

La funcionaria enfatizó además que la política institucional debe abordar estas problemáticas sociales con absoluta empatía, conciencia y trabajo cotidiano. La referente política sostuvo que el camino correcto surge siempre desde la escucha activa y colectiva porque la vida virtual también constituye una realidad concreta para las nuevas generaciones.

La flamante legislación otorga a la comunidad educativa un instrumento formal para garantizar que los jóvenes se formen en espacios digitales seguros basados en el respeto mutuo y el cuidado recíproco. La aplicación del programa comenzará a regir en todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires a partir de su promulgación oficial.