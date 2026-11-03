La jornada arranca linda pero hay anuncios de tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este martes en Quilmes, Berazategui, Hudson y alrededores el cielo se presentará parcialmente nublado y las temperaturas irán de los 17 a los 22 grados, con probabilidad de tormentas aisladas a partir de la tarde.

El miércoles se esperan chaparrones por la madrugada y luego cielo nublado, con una máxima de 25 grados.

Para el jueves se espera cielo algo nublado y no hay pronóstico de lluvias. En tanto que la temperatura llegará a los 26 grados.