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Quilmes-Hudson-Berazategui

La Justicia de Quilmes eliminará miles de documentos históricos

Por Redacción

El Archivo General de Expedientes del Departamento Judicial Quilmes destruirá miles de causas tramitadas en los Juzgados en lo Correccional N° 1 y N° 2 mediante un proceso de incineración el próximo 23 de octubre de 2026 en las instalaciones departamentales. La medida alcanzará a expedientes judiciales iniciados entre los años 1998 y 2020. Las autoridades de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires autorizaron el procedimiento tras confirmar que la documentación cumplió los plazos legales de guarda.

El procedimiento responde a las regulaciones vigentes para la depuración del material guardado en las dependencias judiciales. La normativa provincial exige la conservación selectiva de las actuaciones e impulsa la eliminación de las causas desprovistas de trascendencia jurídica o valor permanente.

El jefe del Archivo Departamental, Luis Mario Di Bartolo, confirmó la medida a través de un comunicado emitido el pasado 10 de septiembre. El Departamento Histórico Judicial otorgó la conformidad institucional luego de evaluar cada expediente y descartar cualquier interés histórico en los legajos procesados.

Los abogados intervinientes, las partes involucradas y las personas con interés legítimo podrán presentar peticiones formales hasta el día previo a la destrucción para resguardar las actuaciones que consideren prioritarias.

Los ciudadanos con legitimación procesal cuentan con el derecho de formular oposiciones formales a la eliminación de causas específicas. Los letrados habilitados también pueden exigir el desglose de escritos o pedir la devolución de los documentos originales integrados a los cuerpos del expediente.

La normativa prevé además la posibilidad de solicitar la custodia de los autos judiciales mediante la figura del depositario voluntario. Las personas interesadas deberán interponer los recursos extraordinarios de revocación ante los magistrados competentes para suspender la orden de destrucción y ampliar los plazos legales de conservación de la documentación antes de la fecha fijada por el Poder Judicial.

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