La Justicia de Quilmes frena a Edesur: histórico fallo salva a una pyme regional

El Juzgado Federal de Quilmes dictó una medida cautelar a favor de la fábrica Protefilm durante este jueves 17 de septiembre. El magistrado Luis Antonio Armella ordenó a la empresa Edesur que no suspenda el servicio eléctrico mediante un fallo judicial sin precedentes en la región. La resolución protegió a la pyme familiar frente a un reclamo por boletas con montos superiores a los 174 millones de pesos.

La demanda comenzó cuando la empresa de plásticos recibió dos facturas consecutivas con incrementos desmedidos. La boleta de agosto alcanzó los 91 millones de pesos, mientras que el comprobante de septiembre superó los 82 millones. La firma tuvo que contratar un préstamo bancario de 100 millones de pesos para saldar el primer vencimiento y evitar el corte de la luz.

La compañía solicitó ante los tribunales la nulidad de ambos comprobantes y exigió el reintegro de las sumas abonadas. Los representantes legales argumentaron que la energía eléctrica constituye un insumo indispensable para la producción diaria. Además, la pyme advirtió que las tarifas impagables ponían en riesgo directo la continuidad de 70 puestos de trabajo locales.

Los aumentos desmedidos respondieron principalmente a los ítems de Ajuste por Servicio de Potencia y Cargo por Costo de Energía Consumida. Estos conceptos registraron incrementos de entre el 150% y más del 300% en comparación con los períodos anteriores. Los valores de dichos ajustes igualaron o superaron el costo real de la electricidad consumida por la planta. La parte actora denunció la falta de documentación detallada por parte de Edesur y Cammesa sobre los parámetros aplicados en la facturación.

El juez Armella consideró acreditado el peligro en la demora y la verosimilitud del derecho en su resolución. El magistrado señaló que las exigencias monetarias amenazaban el capital de trabajo de la firma. La resolución advirtió que la amenaza de corte podía empujar a la compañía a la cesación de pagos o a un concurso preventivo.

La medida cautelar rige bajo un plazo de respuesta de dos días para la distribuidora eléctrica. El fallo mantendrá la protección del suministro hasta que la Justicia resuelva el conflicto de fondo, previa presentación de una caución juratoria por parte de la empresa.

El abogado Marcelo Szelagowski celebró el fallo judicial tras la notificación oficial. El letrado sostuvo que la decisión reconoce la importancia de la energía dentro de la estructura industrial. El profesional alertó sobre los peligros de trasladar los desequilibrios del sistema energético a las pymes bajo la excusa de la liberalización del mercado.