La justicia rechaza millonario reclamo por el ex-Elsieland

La jueza Claudia Celerier rechazó este 26 de octubre de 2026 una millonaria demanda interpuesta por la firma Reinar S.A. contra la Municipalidad de Quilmes mediante un fallo judicial que convalidó los montos oficiales abonados por el alquiler del edificio donde funciona el Centro de Emergencias Quilmes, emplazado en el inmueble del histórico exbailable Elsieland ubicado sobre la avenida Calchaquí.

El conflicto judicial comenzó cuando la empresa propietaria rechazó la aplicación del Índice para Contratos de Locación para actualizar el canon locativo y exigió judicialmente el pago de diferencias económicas basadas en la evolución inflacionaria del mercado inmobiliario local.

La magistrada interviniente desestimó la pericia tasadora presentada por la parte demandante debido a la falta de respaldo contractual y a la omisión en el análisis de las mejoras edilicias financiadas por la comuna. Además, la sentencia remarcó que la empresa omitió presentar una liquidación precisa para justificar los montos reclamados.

El contrato original firmado el 3 de mayo de 2016 estableció un plazo de diez años con una opción de prórroga hasta el año 2031, la cual ya fue ejecutada por las autoridades municipales para garantizar la continuidad operativa de la dependencia pública.

Los valores mensuales abonados por el Estado local quedaron fijados legalmente en $22.682.744 para el período comprendido entre junio de 2025 y mayo de 2026, mientras que el Decreto 1095/26 elevó el canon mensual a $29.687.295 para el ejercicio anual vigente.

La resolución judicial impuso la distribución de las costas procesales en el orden causado, lo cual obliga a cada una de las partes litigantes a afrontar sus propios gastos generados durante el expediente. La empresa propietaria apeló el fallo para insistir con sus pretensiones económicas ante las instancias superiores.